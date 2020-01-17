В Пскове работает новый визовый центр на Коммунальной

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:21:18+03:00

Визовый центр работает с 9:00 до 17:00 в будние дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Пскове появился второй визовый центр. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из информации на сайте консульства Латвии, подать документы для оформления визы теперь можно в центре Pony Express на улице Коммунальной, 15б на первом этаже.

Документы принимают с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.

Для получения Шенгенской визы необходимо записаться на прием предварительно либо на сайте (здесь), либо по телефону: 8 (8112) 72-53-90 с 10:00 до 13:00.

Кроме того, подать документы на оформление визы можно непосредственно в консульстве по предварительной записи: 8-800-250-49-36.

Консульство Латвии располагается по адресу: Псков, улица Народная, 25. Телефон: 8 (8112) 72-53-90.

ИСТОЧНИК KP.RU