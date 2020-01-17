В Пскове работает новый визовый центр на Коммунальной
В Пскове появился второй визовый центр. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из информации на сайте консульства Латвии, подать документы для оформления визы теперь можно в центре Pony Express на улице Коммунальной, 15б на первом этаже.
Документы принимают с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.
Для получения Шенгенской визы необходимо записаться на прием предварительно либо на сайте (здесь), либо по телефону: 8 (8112) 72-53-90 с 10:00 до 13:00.
Кроме того, подать документы на оформление визы можно непосредственно в консульстве по предварительной записи: 8-800-250-49-36.
Консульство Латвии располагается по адресу: Псков, улица Народная, 25. Телефон: 8 (8112) 72-53-90.
ИСТОЧНИК KP.RU