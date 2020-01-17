Детское регби будут развивать в Псковской области

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:37:52+03:00

В настоящее время в регионе профессионально занимаются регби лишь 8 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На территории Псковской области планируют развивать детское регби. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это стало возможным благодаря соглашению о взаимодействии и сотрудничестве главы региона Михаила Ведерникова с руководством регби-клуба «ЦСКА».

Стороны поставили свои подписи под документом. А затем губернатор Псковской области отметил, что «ЦСКА» - сплочённая и результативная команда. Поэтому ему особенно приятно, что регион стал её частью, ведь пока в регионе лишь 8 человек профессионально занимаются регби.

Президент клуба «ЦСКА» Алексей Митрюшин пообещал, что в рамках взаимодействия в регионе будут организовывать партнёрские турниры и мастер-классы от профессиональных игроков, А начнут развитие этого вида спорта с детского регби.

- Как только поймем, что в Пскове появились по-настоящему увлеченные энтузиасты — приложим все усилия, чтобы в Пскове появилась собственная регбийная команда, - заключил глава клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU