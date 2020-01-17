2020-01-17T17:10:57+03:00
Общество

Туберкулёзника из Печор судебные приставы заставили лечиться

Мужчина знал о своей болезни, но избегал врачей
Егор ТИМОФЕЕВ
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Нарушителя доставили в местный «Противотуберкулёзный диспансер»Нарушителя доставили в местный «Противотуберкулёзный диспансер»Фото: Алексей ФОКИН
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Судебные приставы отправили в больницу жителя Печорского района больного туберкулёзом. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, мужчина знал о том, что переносит опасную болезнь, однако, настойчиво отказывался от лечения.

Судебные приставы Печорского и Палкинского районов УФССП России по Псковской области, а также а также медработники Псковской станции скорой медицинской помощи в рамках исполнительного производства приехали к больному домой. Печерянин оказался на месте. Приставы сообщили ему, что своим поведением мужчина угрожает жизни и здоровью окружающих.

После этого мужчину принудительно доставили в местный «Противотуберкулёзный диспансер». Там жителю Печорского района предстоит пройти лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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