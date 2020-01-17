Заключённые из Псковской области сшили первую партию футболок

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:45:50+03:00

Футболки производят для компании, известной производством униформы для сотрудников авиакомпаний и аэропортов. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Заключённые исправительной колонии-5, расположенной на территории Псковской области, сшили первую партию футболок. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, осуждённые занимаются пошивом футболок для ООО «Этника», известной производством униформы для сотрудников авиакомпаний и аэропортов.

Для работ на территорию производственного участка закупили несколько универсальных швейных машин и специализированного швейного оборудования. Это позволило семерым заключённым выйти на работу, не покидая стен колонии. При этом труд осуждённых, добавили в пресс-службе, оплачивается в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

КОНКРЕТНО

Первую партию футболок уже удалось отгрузить. С начала года заключённые сшили 710 футболок. В ближайшее время на производственном участке планируют «взять новую высоту» - увеличить объёмы ежемесячного производства до 2 тысяч штук.

ИСТОЧНИК KP.RU