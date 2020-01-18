В Псковской области находится спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин прибыл в регион 18 января с рабочим визитом.
Как рассказали "Комсомольско правде-Псков" в пресс-службе региона, его сопровождает губернатор Михаил Ведерников.
Вячеслав Володин побывает в особой экономической зоны «Моглино», встретится с активом Псковской области, где будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития региона.
Сейчас совместными усилиями федеральных и региональных властей разработана программа социально-экономического развития. Ее задача увеличить среднедушевые доходы населения, снизить уровнь безработицы. Результатом действия программы также должны стать рост инвестиций в основной капитал на душу населения и повышение качества жизни граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU