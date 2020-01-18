2020-01-18T12:56:10+03:00
Экономика

Площадки особой экономической зоны "Моглино" осматривает спикер Госдумы

Василиса Алексеева
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Производство лако-красочной продукции в ОЭЗ "Моглино".Производство лако-красочной продукции в ОЭЗ "Моглино".Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин 18 января находится в Псковской области с однодневным визитом. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", сейчас он в сопровождении главы региона Михаила Ведерникова осматривает площадки ОЭЗ «Моглино».

В первую очередь Вячеслава Володина интересуют инвестиционные проекты, которые смогут сделать существенный вклад в развитие промышленного сектора региона, а также смогут регулярно на значительные суммы налогов пополнять местные бюджеты.

Михаил Ведерников показывает действующие предприятия, а также рассказывает о проектах, которые в ближайшие годы будут реализоваться в границах особой экономической зоны.

Дальше в программе визита беседа Вячеслава Володина с Михаилом Ведерниковым в кабинете губернатора. Главной темой обсуждения станут первоочередные задачи на 2020 и последующие годы, наиболее значимые проекты региона и их финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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