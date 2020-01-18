2020-01-18T13:19:28+03:00
Экономика

Новый вариант финансирования для развития инфраструктуры ОЭЗ "Моглино" предложил Вячеслав Володин

Василиса Алексеева
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Новая схема финансирования возможно для Псковской области.Новая схема финансирования возможно для Псковской области.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", во время визита в Псковскую область председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отметил, что изменившееся федеральное законодательство позволяет регионам, которые имеют бюджетные кредиты, часть средств из ежегодной выплаты вкладывать в развитие налогооблагаемой базы.

Таким образом регион может гасить только 5%, а оставшиеся 5% вкладывать в развитие налогооблагаемой базы вместо старого порядка, когда ежегодно перечисляются в бюджет 10% от суммы кредита.

- У вас всё для этого есть, - сказал спикер губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. - Этот план надо обсудить с Минфином. У вас всё подтверждено развитием налоговой базы.

Также он пояснил, что из полутора миллиарда в год, половину можно будет оставлять. И затем рассчитываться через налоги. Средства можно будет вкладывать не только в «Моглино», но и другие подобные проекты.

-Самое главное - есть увеличение налоговой базы, - сказал Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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