Псковские предложения по инвестированию в "Моглино" Володин обсудит с экспертами

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:06:50+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", осматривая ОЭЗ «Моглино», Вячеслав Володин поинтересовался, с какими трудностями при реализации проекта сталкивается руководство региона.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева рассказала, что в целом проблем нет, но на законодательном уровне хотелось четко обозначить период, за который инвесторы должны вложить в предприятие прописанные в федеральном законе 120 млн рублей. Сейчас инвестор должен 40 млн рублей вложить в первые три года, а по остальной части срок не обозначен. Хотя, например, в законе по Калининградской области чёткие сроки для инвесторов установлены.

-Если мы эти вопросы с вами отрегулируем, это будет дисциплинировать инвесторов. И вас тоже нельзя держать в состоянии ожидания, - согласился Вячеслав Володин и пообещал на этот счет посоветоваться с экспертами.

Отметим, спикер Госдумы Вячеслав Володин находится 18 января в Псковской области с однодневным рабочим визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU