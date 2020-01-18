Псковичка украла в магазине на Рижском проспекте в Пскове продукты почти на 3000 рублей

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:07:27+03:00

Псковичку за воровство в продуктовом магазине задержали росгвардейцы. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Около шести часов вечера 17 января сотрудники вневедомственной охраны «Псковский» задержали 41-летнюю женщину, которая совершила кражу из гипермаркета, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В гипермаркете на Рижском проспекте псковичка набрала продуктов на сумму 2800 рублей и вынесла их из торгового зала, не оплатив.

Даму с неоплаченными товарами заметили сотрудники магазина и нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны прибыл незамедлительно. Сотрудники Росгвардии задержали воровку и передали в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU