2020-01-18T15:07:27+03:00
Происшествия

Псковичка украла в магазине на Рижском проспекте в Пскове продукты почти на 3000 рублей

Воровку задержали Росгвардейцы
Дмитрий Мезенцев
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Псковичку за воровство в продуктовом магазине задержали росгвардейцы.Псковичку за воровство в продуктовом магазине задержали росгвардейцы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Около шести часов вечера 17 января сотрудники вневедомственной охраны «Псковский» задержали 41-летнюю женщину, которая совершила кражу из гипермаркета, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В гипермаркете на Рижском проспекте псковичка набрала продуктов на сумму 2800 рублей и вынесла их из торгового зала, не оплатив.

Даму с неоплаченными товарами заметили сотрудники магазина и нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны прибыл незамедлительно. Сотрудники Росгвардии задержали воровку и передали в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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