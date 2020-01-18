2020-01-18T15:35:38+03:00
Общество

Вячеслав Володин поблагодарил Михаила Ведерникова за инициативы на федеральном уровне

Спикер Госдумы отметил умение губернатора Псковской области хорошо аргументировать свои проекты
Василиса Алексеева
Поделиться:
Вячеслав Володин в администрации Псковской области.Вячеслав Володин в администрации Псковской области.
Изменить размер текста:

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил благодарность Михаилу Ведерникову проекты и инициативы, которые он выносит на федеральный уровень.

-Он в ходе диалога может победить и аргументировать так эффективно, что количество желающих включиться в решение вопросов увеличивается, - высказался о губернаторе Псковской области спикер Госдумы на встрече с активом региона, которая проходит в администрации области 18 января.

Вячеслав Володин отметил, что Псковская область разработала большое количество программ, требующих значительного финансирования. И если раньше самый минимальный объем софинансирования региона при участии в федеральных программах составлял 10-11%, то теперь же для Псковской области это будет 1%. Регион сможет участвовать во всех программах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спикер Госдумы: Вопрос упрощения визового режима в Псковской области обсуждаем
Псковская область в приоритетном порядке получит средства на жилье для детей-сирот
Вячеслав Володин поблагодарил Михаила Ведерникова за инициативы на федеральном уровне
Псковичка украла в магазине на Рижском проспекте в Пскове продукты почти на 3000 рублей
Псковские предложения по инвестированию в "Моглино" Володин обсудит с экспертами
Новый вариант финансирования для развития инфраструктуры ОЭЗ "Моглино" предложил Вячеслав Володин
Площадки особой экономической зоны "Моглино" осматривает спикер Госдумы
В Псковской области находится спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Дома для переселенцев начали строить в Великолукском районе и Дно
Заключённые из Псковской области сшили первую партию футболок
Туберкулёзника из Печор судебные приставы заставили лечиться
Детское регби будут развивать в Псковской области
Псковские археологи рассказали о судьбе колодца XVI века, найденного на Леона Поземского
Псковская дивизия получила 35 единиц новой бронетанковой техники
Завершаются съемки подростковой драмы про погибших в Стругах Красных 15-летних влюбленных
В Пскове работает новый визовый центр на Коммунальной
Житель Пскова предлагает построить в городе 6 подземных переходов
С печи в Поганкиных палатах Пскова срезали изразцы
Во время пожара в жилом доме города Порхова погиб пенсионер
Великие Луки празднуют 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
К 1 сентября 2020 года Пыталовскую среднюю школу капитально отремонтируют
Вице-губернатор Псковской области поручил ускорить ремонт памятника «Купол»