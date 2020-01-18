Вячеслав Володин поблагодарил Михаила Ведерникова за инициативы на федеральном уровне

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:35:38+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил благодарность Михаилу Ведерникову проекты и инициативы, которые он выносит на федеральный уровень.

-Он в ходе диалога может победить и аргументировать так эффективно, что количество желающих включиться в решение вопросов увеличивается, - высказался о губернаторе Псковской области спикер Госдумы на встрече с активом региона, которая проходит в администрации области 18 января.

Вячеслав Володин отметил, что Псковская область разработала большое количество программ, требующих значительного финансирования. И если раньше самый минимальный объем софинансирования региона при участии в федеральных программах составлял 10-11%, то теперь же для Псковской области это будет 1%. Регион сможет участвовать во всех программах.

ИСТОЧНИК KP.RU