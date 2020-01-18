Вячеслав Володин поблагодарил Михаила Ведерникова за инициативы на федеральном уровне
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил благодарность Михаилу Ведерникову проекты и инициативы, которые он выносит на федеральный уровень.
-Он в ходе диалога может победить и аргументировать так эффективно, что количество желающих включиться в решение вопросов увеличивается, - высказался о губернаторе Псковской области спикер Госдумы на встрече с активом региона, которая проходит в администрации области 18 января.
Вячеслав Володин отметил, что Псковская область разработала большое количество программ, требующих значительного финансирования. И если раньше самый минимальный объем софинансирования региона при участии в федеральных программах составлял 10-11%, то теперь же для Псковской области это будет 1%. Регион сможет участвовать во всех программах.
ИСТОЧНИК KP.RU