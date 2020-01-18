Псковская область в приоритетном порядке получит средства на жилье для детей-сирот
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", Псковской области в приоритетном порядке выделят средства на обеспечение жильём детей-сирот.
Такое обещание дал спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с активом региона.
Выступая на встрече, губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регион своими силами не может в ближайшее время обеспечить детей-сирот жильём детей-сирот. Сейчас в очереди на получение квартир находится около двух тысяч человек.
Вячеслав Володин проинформировал, что финансирование этого направления будет приоритетным у 10 регионов. Для них формируются индивидуальные программы социально-экономического развития. Псковская область в десятке этих регионов.
Спикер Госдумы пояснил, что стоит задача через федеральные ресурсы, федеральные налоги регионов-доноров сбалансировать бюджет Псковской области и остальных 9 регионов, а также создать условия для их участия во всех федеральных программах.
ИСТОЧНИК KP.RU