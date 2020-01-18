Псковская область в приоритетном порядке получит средства на жилье для детей-сирот

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:09:59+03:00

В очереди на жилье в Псковской области стоит 2000 детей-сирот. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", Псковской области в приоритетном порядке выделят средства на обеспечение жильём детей-сирот.

Такое обещание дал спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с активом региона.

Выступая на встрече, губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регион своими силами не может в ближайшее время обеспечить детей-сирот жильём детей-сирот. Сейчас в очереди на получение квартир находится около двух тысяч человек.

Вячеслав Володин проинформировал, что финансирование этого направления будет приоритетным у 10 регионов. Для них формируются индивидуальные программы социально-экономического развития. Псковская область в десятке этих регионов.

Спикер Госдумы пояснил, что стоит задача через федеральные ресурсы, федеральные налоги регионов-доноров сбалансировать бюджет Псковской области и остальных 9 регионов, а также создать условия для их участия во всех федеральных программах.

ИСТОЧНИК KP.RU