Спикер Госдумы: Вопрос упрощения визового режима в Псковской области обсуждаем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин намерен обсудить введение в Псковской области системы упрощенного визового режима для иностранных граждан. В основу может лечь опыт реализации пилотного проекта в Санкт-Петербурге, сообщает Псковское агентство информации.
Об этом спикер Госдумы заявил 18 января в рамках рабочей поездки в Псков. С инициативой о введении особого режима выступают власти региона, тему озвучил на встрече с активом депутат Псковской гордумы Денис Иванов. По его словам, это будет иметь эффективный экономический эффект.
Вячеслав Володин сообщил, что намерен детально обсудить вопрос с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
ИСТОЧНИК KP.RU