2020-01-18T16:36:37+03:00
Общество

Спикер Госдумы: Вопрос упрощения визового режима в Псковской области обсуждаем

В Санкт-Петербурге действует такая мера в пилотном режиме
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с активом региона.В Псковской области прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с активом региона.
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин намерен обсудить введение в Псковской области системы упрощенного визового режима для иностранных граждан. В основу может лечь опыт реализации пилотного проекта в Санкт-Петербурге, сообщает Псковское агентство информации.

Об этом спикер Госдумы заявил 18 января в рамках рабочей поездки в Псков. С инициативой о введении особого режима выступают власти региона, тему озвучил на встрече с активом депутат Псковской гордумы Денис Иванов. По его словам, это будет иметь эффективный экономический эффект.

Вячеслав Володин сообщил, что намерен детально обсудить вопрос с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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