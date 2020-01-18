Говядину неизвестного происхождения не пустили в Псковскую область из Беларуси

18 Янв. 2020 2020-01-18T23:01:54+03:00

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В Себежском районе инспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни остановили две машины, которые перевозили говядину из Республики Беларусь. Инспекторы досмотрели грузовики и обнаружили говядину в четвертинах общим весом около 2,8 т, а также около 600 кг говядины в блоках.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального управления, на партии мяса не были представлены ветеринарные сопроводительные документы, а на самой продукции отсутствовали клейма.

Инспекторы Россельхознадзора не смогли убедиться в безопасности мясосырья, а также установить его происхождение. Кроме того, в автомобиле не было холодильника, что нарушает ветеринарно-санитарные правила перевозки продукции, требующей соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении.

Перемещение говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Государственные инспекторы оформили акты о возврате груза в Республику Беларусь и возбуждили дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU