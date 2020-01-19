При паломническом центре Псково-Печерского монастыря открылся спортивный зал
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", 18 января при паломническом центре Псково-Печерского монастыря открылся спортивный зал с несколькими зонами. Одновременно в зале могут заниматься разными видами спорта до 130 человек.
Фото: vk.com.
В зале есть зоны для мини-футбола и мини-баскетбола, интерактивный стрелковый тир, все виды тренажёров и теннисные столы. Жители Печорского района , прежде всего дети, смогут посещать этот спортивный зал бесплатно в любой день.
Фото: vk.com.
С новым спортивным залом маленьких спортсменов и их родителей поздравил владыка Тихон.
Фото: vk.com.
Подписчики официальной группы Пскове-Печерского монастыря в "ВКонтакте" отметили хорошую спортивную форму митрополита Тихона.
"Владыка такой молодой, гантели ему по плечу!"- написали одни. "Отличный пример", - отметил другие. А третьи пожелали митрополиту:
"Дай Бог, чтобы ещё много лет не только гантели были по плечу".
ИСТОЧНИК KP.RU