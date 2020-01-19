19 Янв. 2020 2020-01-19T11:57:24+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", 18 января при паломническом центре Псково-Печерского монастыря открылся спортивный зал с несколькими зонами. Одновременно в зале могут заниматься разными видами спорта до 130 человек.

Фото: vk.com.

В зале есть зоны для мини-футбола и мини-баскетбола, интерактивный стрелковый тир, все виды тренажёров и теннисные столы. Жители Печорского района , прежде всего дети, смогут посещать этот спортивный зал бесплатно в любой день.

Фото: vk.com.

С новым спортивным залом маленьких спортсменов и их родителей поздравил владыка Тихон.

Фото: vk.com.

Подписчики официальной группы Пскове-Печерского монастыря в "ВКонтакте" отметили хорошую спортивную форму митрополита Тихона.

"Владыка такой молодой, гантели ему по плечу!"- написали одни. "Отличный пример", - отметил другие. А третьи пожелали митрополиту:

"Дай Бог, чтобы ещё много лет не только гантели были по плечу".

ИСТОЧНИК KP.RU