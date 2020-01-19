На границе Псковской области обнаружили схрон с тысячами пачек сигарет

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:36:22+03:00

Сигареты спрятали в лесу в Пыталовском районе.

Приготовленные для переправки через границу сигареты обнаружил дружинник

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Благодаря бдительности члена добровольной народной дружины, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в Пыталовском районе партию табачной продукции, укрытую в лесу, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ведомства.

Около деревни Новожилово, в глубине леса, местный житель - член добровольной народной дружины, заметил под хвойным деревом необычное сооружение, о котором сообщил на пограничную заставу.

Прибывшие на место происшествия пограничники обнаружили шесть коробок, обмотанных полиэтиленовой пленкой и скотчем, замаскированных опавшими листьями и еловыми ветками. В коробках оказалось около 11 тысяч пачек сигарет.

Очевидно, что коробки с сигаретами были приготовлены нарушителями для дальнейшего незаконного перемещения через российско-латвийскую государственную границу вне пункта пропуска.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы. Обстоятельства противоправной деятельности устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU