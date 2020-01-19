Пожилая псковичка получила перелом ребер в городском автобусе
Переломы в автобусе получила 84-летняя псковичка.
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пассажирка автобуса - женщина 1936 года рождения упала в салоне при торможении на регулируемом перекрестке. Инцидент произошел у дома №3 на площади Ленина в Пскове 18 января около 8.25 . Автобусом № 124 "МАЗ 103485" управлял водитель, 1980 года рождения, он был трезв.
По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия, женщина получила перелом 7 и 9 ребер слева, госпитализирована.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU