2020-01-20T10:18:40+03:00
Общество

Псковичи предлагают отменить празднование Масленицы

Об этом один из жителей попросил главу региона
Анна БЫСТРОВА
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В 2019-м масленичные гуляния прошли с размахом.В 2019-м масленичные гуляния прошли с размахом.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковичи предлагают отменить традиционное празднование Масленицы. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», с подобной просьбой к главе региона Михаилу Ведерникову обратился житель Псковской области Андрей Загорский.

Мужчина отметил, что Масленица у славянских народов — традиционный праздник «проводов русской зимы». И хотя среди горожан мероприятия вызывают большой интерес, в 2020 праздник отмечать не стоит.

- В 2019 проводили зиму так, что до сих пор её нет, - пояснил своё предложение пскович.

КСТАТИ

По данным метеорологического центра «Фобос», на этой неделе в областной столице ожидаются плюсовые температуры. Столбик термометра будет колебаться в пределах от +1 до +9 градусов. Будут дуть умеренные северо-западные и западные ветры. Однако 21 и 22 января возможно усиление порывов ветра до 13-15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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