2020-01-20T12:15:10+03:00
Общество

Псковская область подготовит перечень необходимого медицинского оборудования

Поручение от губернатора Михаила Ведерникова получила Марина Гаращенко
Василиса Алексеева
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..Фото: Юлия Лоза
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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», областной комитет по здравоохранению должен предоставить сведения о необходимом региону медицинском оборудовании, так как планируется провести второй этап обновления медицинского оборудования. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что для региона актуально обновление ультразвуковых аппаратов.Также необходимо повышать доступность медицинской помощи — строить и модернизировать фельдшерско-акушерских пункты. В 2019 году в регионе подключили 69 ФАПов к высокоскоростному интернету, а в этом году планируется подключить остальные.

Чиновник обратила внимание на то, что региону требуется 168 ФАПов, 16 офисов врачей общей практики, а также есть необходимость строительства поликлиники в Пскове и Великих Луках.

-В этом отношении с Минздравом работаем активно, определили нашу долю участия в этом направления, — отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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