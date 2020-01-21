Анастасьевская часовня в Пскове открылась для посетителей
Уникальный памятник архитектуры и монументальной живописи начала XX века часовня Святой Анастасии открывается после реконструкции. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского музея-заповедника, для посещения часовни необходимо предварительно записаться по телефону или в кассе музея в Мирожском монастыре.
Побывать в часовне можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 16:00.
25 января в 13:30 Псковский музей-заповедник приглашает горожан и туристов на сборную экскурсию в Анастасьевскую часовню. Стоимость участия – 100 рублей.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.
КОНКРЕТНО
Записаться на посещение часовни Святой Анастасии в Пскове (Ольгинская набережная, 5б) можно по телефону: 8 (8112) 56-73-02.
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