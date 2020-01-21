Анастасьевская часовня в Пскове открылась для посетителей

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:04:09+03:00

25 января часовню можно посетить в составе сборной экскурсии. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Для посещения часовни необходимо предварительно записаться по телефону

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Уникальный памятник архитектуры и монументальной живописи начала XX века часовня Святой Анастасии открывается после реконструкции. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского музея-заповедника, для посещения часовни необходимо предварительно записаться по телефону или в кассе музея в Мирожском монастыре.

Побывать в часовне можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 16:00.

25 января в 13:30 Псковский музей-заповедник приглашает горожан и туристов на сборную экскурсию в Анастасьевскую часовню. Стоимость участия – 100 рублей.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

КОНКРЕТНО

Записаться на посещение часовни Святой Анастасии в Пскове (Ольгинская набережная, 5б) можно по телефону: 8 (8112) 56-73-02.

ИСТОЧНИК KP.RU