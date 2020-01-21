2020-01-21T15:33:14+03:00
Общество

22 января Псковская область попадет в эпицентр шторма

После усиления ветра в Псковскую область придет «мини-зима»
Максим Дмитриев
Поделиться:
В последние месяцы шторм к нам зачастил.В последние месяцы шторм к нам зачастил.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Завтра, 22 января, Псковская область окажется в эпицентре шторма. Как пишут «Метеовести», 22 января на Русскую равнину прорвется новый циклон, который принесет очередную волну тепла. Теплый вихрь усилит контраст атмосферного давления в этой зоне, а значит, усилится ветер.

Ветер скоростью 15-20 метров в секунду и более прогнозируют в центре и на северо-западе России. В эпицентр шторма попадут Псковская и Новгородская области. В некоторых местах порывы ветра достигнут 25 метров в секунду.

«Комсомолка» уточнила информацию в Псковском ЦГМС.

22 января действительно усилится ветер западных направлений и пройдет снег и мокрый снег.

- Прогнозируется ветер от умеренного до сильного и порывистого. Возможно, поэтому метеослужбы употребляют слово «шторм», но эта погода характерна для зимнего периода Псковской области, - прокомментивала Тала Нещадимова, начальник Псковского ЦГМС, и добавила, что неблагоприятным природным явлением считается скорость ветра более 15 метров в секунду, и есть вероятность, что завтра будет достигнута такая скорость.

К вечеру 22 января понизится температура. 23 января в Псковскую область придет «мини-зима», но уже 24 и 25 января погода вернется к тому, что мы наблюдаем в настоящее время: тепло и сырость без осадков.

Напомним, в декабре на Псковскую область обрушился шторм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Псковичи делятся фотографиями январских растений

«Картошку уже можно сажать? Или недельку подождать?» - задаются вопросом жители Псковской области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
22 контрабандных айфона нашли псковские пограничники в вентиляции поезда
У торгового центра Fjord Plaza в Пскове появится тротуар
22 января Псковская область попадет в эпицентр шторма
Псковичи делятся фотографиями январских растений
На 8 лет отправится в тюрьму житель Порхова за поджог сожительницы
Анастасьевская часовня в Пскове открылась для посетителей
В Пыталовском районе нашли массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных фашистами
Первенство по пулевой стрельбе в честь генерала Василия Маргелова пройдет в Пскове
В псковской школе женщина прошла в спортивную раздевалку и напала на подростков
Псковичи могут пройти диспансеризацию и привиться от гриппа в «Семейном Магните» на улице Труда
Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят до Народной
В Псковской области ветераны получат региональные доплаты в 10 тысяч рублей
В Псковской области отремонтируют 53 воинских захоронения
До 3 лет тюрьмы грозит невельчанину за хранение наркотиков