22 января Псковская область попадет в эпицентр шторма

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:33:14+03:00

В последние месяцы шторм к нам зачастил. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Завтра, 22 января, Псковская область окажется в эпицентре шторма. Как пишут «Метеовести», 22 января на Русскую равнину прорвется новый циклон, который принесет очередную волну тепла. Теплый вихрь усилит контраст атмосферного давления в этой зоне, а значит, усилится ветер.

Ветер скоростью 15-20 метров в секунду и более прогнозируют в центре и на северо-западе России. В эпицентр шторма попадут Псковская и Новгородская области. В некоторых местах порывы ветра достигнут 25 метров в секунду.

«Комсомолка» уточнила информацию в Псковском ЦГМС.

22 января действительно усилится ветер западных направлений и пройдет снег и мокрый снег.

- Прогнозируется ветер от умеренного до сильного и порывистого. Возможно, поэтому метеослужбы употребляют слово «шторм», но эта погода характерна для зимнего периода Псковской области, - прокомментивала Тала Нещадимова, начальник Псковского ЦГМС, и добавила, что неблагоприятным природным явлением считается скорость ветра более 15 метров в секунду, и есть вероятность, что завтра будет достигнута такая скорость.

К вечеру 22 января понизится температура. 23 января в Псковскую область придет «мини-зима», но уже 24 и 25 января погода вернется к тому, что мы наблюдаем в настоящее время: тепло и сырость без осадков.

Напомним, в декабре на Псковскую область обрушился шторм.

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ИСТОЧНИК KP.RU