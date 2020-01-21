2020-01-21T16:23:43+03:00
Общество

У торгового центра Fjord Plaza в Пскове появится тротуар

Псковские власти в этом году разработают проект устройства тротуаров на подходе к новому торговому центру
Алиса Солнцева
Поделиться:
Пешеходы жалуются на неудобный и небезопасный путь к новому торговому центру.Пешеходы жалуются на неудобный и небезопасный путь к новому торговому центру.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Администрация Пскова в 2020 году подготовит проектную документацию на устройство тротуаров, ведущих к новому торговому центру на Завеличье. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ответе на сайте губернатор60.рф.

В декабре 2019 года в Пскове завершилось строительство торгового центра Fjord Plaza на окраине Пскова, в деревне Борисовичи. Псковичи сразу же обратили внимание, что новые магазины будут доступны только автомобилистам, потому что пешеходам приходится идти по обочине оживленной трассы. Недавно житель города обратился с этой проблемой к главе региона.

- Когда будут сделаны тротуары? Только после того, когда машины начнут сбивать людей? – спрашивает Владимир Вишняков на сайте губернатора Псковской области.

Ответил на жалобу председатель регионального комитета по дорожному хозяйству: администрация Пскова разработает проектную документацию на устройство тротуаров к торговому центру с последующей реализацией объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
22 контрабандных айфона нашли псковские пограничники в вентиляции поезда
У торгового центра Fjord Plaza в Пскове появится тротуар
22 января Псковская область попадет в эпицентр шторма
Псковичи делятся фотографиями январских растений
На 8 лет отправится в тюрьму житель Порхова за поджог сожительницы
Анастасьевская часовня в Пскове открылась для посетителей
В Пыталовском районе нашли массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных фашистами
Первенство по пулевой стрельбе в честь генерала Василия Маргелова пройдет в Пскове
В псковской школе женщина прошла в спортивную раздевалку и напала на подростков
Псковичи могут пройти диспансеризацию и привиться от гриппа в «Семейном Магните» на улице Труда
Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят до Народной
В Псковской области ветераны получат региональные доплаты в 10 тысяч рублей
В Псковской области отремонтируют 53 воинских захоронения
До 3 лет тюрьмы грозит невельчанину за хранение наркотиков