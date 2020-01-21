У торгового центра Fjord Plaza в Пскове появится тротуар

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:23:43+03:00

Псковские власти в этом году разработают проект устройства тротуаров на подходе к новому торговому центру

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Администрация Пскова в 2020 году подготовит проектную документацию на устройство тротуаров, ведущих к новому торговому центру на Завеличье. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ответе на сайте губернатор60.рф.

В декабре 2019 года в Пскове завершилось строительство торгового центра Fjord Plaza на окраине Пскова, в деревне Борисовичи. Псковичи сразу же обратили внимание, что новые магазины будут доступны только автомобилистам, потому что пешеходам приходится идти по обочине оживленной трассы. Недавно житель города обратился с этой проблемой к главе региона.

- Когда будут сделаны тротуары? Только после того, когда машины начнут сбивать людей? – спрашивает Владимир Вишняков на сайте губернатора Псковской области.

Ответил на жалобу председатель регионального комитета по дорожному хозяйству: администрация Пскова разработает проектную документацию на устройство тротуаров к торговому центру с последующей реализацией объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU