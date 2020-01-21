2020-01-21T18:02:41+03:00
Общество

Псковичи просят губернатора пересмотреть проект реконструкции улицы Леона Поземского

Жильцы дома №8 боятся увеличения транспортного потока у бывшего аварийного здания и просят не сужать тротуар
Алиса Солнцева
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Масштабная реконструкция улицы завершится к 1 декабря 2020 года.Масштабная реконструкция улицы завершится к 1 декабря 2020 года.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковичка просит губернатора пересмотреть проект реконструкции улицы Леона Поземского и не расширять проезжую часть за счет тротуара. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», свою просьбу Кристина Соловьева аргументировала на сайте губернатор60.рф.

Автор обращения выступает от имени жильцов дома № 8 на улице Леона Поземского, мнение которых не учитывалось при подготовке проекта реконструкции.

Во-первых, расширение проезжей части за счет тротуара приведет к загазованности воздуха, от которой и так страдают жильцы этого дома.

- Даже при нынешнем трафике мы страдаем от пыли. Если взглянуть на фасад дома, то можно увидеть, насколько он загрязнен из-за соседства с проезжей частью. После реконструкции окна вообще невозможно будет открывать! – объясняет псковичка.

Во-вторых, ранее этот дом считался аварийным (после капремонта этот статус сняли), и увеличение транспортной нагрузки, по мнению автора, создаст дополнительную вибрацию, которая ускорит разрушение здания.

Фото: карты Google. Жильцы дома просят не расширять проезжую часть за счет тротуара.

Фото: карты Google. Жильцы дома просят не расширять проезжую часть за счет тротуара.

Лейтмотивом в жалобе Кристины Соколовой проходит факт создания пешеходной зоны у Церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. А это также увеличит поток транспорта у дома №8.

- Почему, сохраняя объект культурного наследия, никто не подумал о том, что это делается за счет причинения ущерба жилому дому и людям, проживающих в нем? – сетует псковичка.

Жильцы восьмого дома на улице Леона Поземского просят пересмотреть проект реконструкции улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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