Январь 2020 побьет рекорд по среднесуточной температуре в Псковской области за историю метеорологических наблюдений

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:24:57+03:00

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По предварительным прогнозам гидрометцентра, январь 2020 года побьет существующий рекорд по среднесуточной температуре воздуха в Псковской области за историю инструментальных наблюдений. Об этом на пресс-конференции 22 января, посвященной изменениям в климате и их влиянию на Псковскую область, рассказала Тала Нещадимова, начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Рекордно теплый январь в Псковской области зафиксировали в 1989 году: тогда среднесуточная температура не опустилась за отметку 0 градусов. По нынешним прогнозам, январь этого года претендует побить этот температурный рекорд, впервые показав положительную температуру во второй зимний месяц.

К слову, самый холодный январь на территории Псковской области был в 1978 году, когда температура стояла ниже 40 градусов мороза.

КОНКРЕТНО

Псковские архивы хранят гидрометеорологические данные, начиная с 1944 года.

ИСТОЧНИК KP.RU