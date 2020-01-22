Проблему с бродячими собаками в Островском районе удалось решить

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:41:55+03:00

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Проблему с бродячими собаками, которые держали в страхе жителей Островского района, после обращения к губернатору удалось решить. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом в ответ на просьбу о помощи на сайте главы региона сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Она рассказала, что в муниципалитете отловом и содержанием бездомных собак занимается автономная некоммерческая зоозащитная организация «Жизнь».

- В настоящее время с ней заключен контракт на отлов безнадзорных животных по жалобам населения, - подчеркнула руководитель профильного комитета и добавила, что жители Острова могут направить адресные заявки в организацию по почте или телефону.

КСТАТИ

В комментариях к обращению одна из жительниц Островского района сообщила, что проблемы с агрессивными собаками начались из-за сбежавшей питомицы. Её удалось поймать и вернуть хозяину. В настоящее время отловили и кобеля, который нападал на детей по дороге в школу. Его разместили в приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU