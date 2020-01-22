22 псковские семьи получат деньги на покупку жилья

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:26:58+03:00

Свидетельство о праве на выплату семьи получат уже в марте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Социальную выплату на улучшение жилищных условий в 2020 году получат 22 молодые семьи Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, в бюджете на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей, большая часть которых – средства федерального бюджета.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты вручат претендентам в марте. На полученные деньги семья сможет приобрести или построить жилье. Также в Псковской области предусмотрены дополнительный соцвыплаты при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением или строительством жилого помещения.

Региональный комитет по социальной защите заключил с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России соглашение о предоставлении субсидии молодым семьям – участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей области». На данный момент в Псковской области это семьи в семи муниципальных образованиях, включенные в список молодых семей-претендентов на получение соцвыплат.

ИСТОЧНИК KP.RU