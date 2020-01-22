22 псковские семьи получат деньги на покупку жилья
Социальную выплату на улучшение жилищных условий в 2020 году получат 22 молодые семьи Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, в бюджете на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей, большая часть которых – средства федерального бюджета.
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты вручат претендентам в марте. На полученные деньги семья сможет приобрести или построить жилье. Также в Псковской области предусмотрены дополнительный соцвыплаты при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением или строительством жилого помещения.
Региональный комитет по социальной защите заключил с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России соглашение о предоставлении субсидии молодым семьям – участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей области». На данный момент в Псковской области это семьи в семи муниципальных образованиях, включенные в список молодых семей-претендентов на получение соцвыплат.
ИСТОЧНИК KP.RU