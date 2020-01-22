Выставка о забытом пушкинском месте Дериглазово откроется в Пскове 24 января

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:08:22+03:00

Фото: drampush.ru. Авторы выставки считают, что многие места, связанные с именем Пушкина, сегодня незаслуженно забыты.

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Выставка художников Александра Стройло и Александра Николаева «Дериглазово: в ожидании Пушкина» откроется 24 января в псковской галерее «ЦЕХ». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сельцо Дериглазово находится всего в полуверсте от Михайловского, на противоположном берегу реки Сороти, но о нем мало кто слышал.

В экспозиции, которая будет впервые представлена зрителям в галерее «Цех», художники подводят итоги экспедиции в Дериглазово, с необычайной легкостью и свободой фиксируя образы исключительной художественной достоверности.

- Среди зарослей ольхи, крушины и сейчас просматриваются очертания усадьбы, камни фундамента бывшего господского дома, фрагменты аллей... Сведениями о посещении Пушкиным этого сельца мы не располагаем, но в «деревенских главах» романа «Евгений Онегин» в образах гостей Лариных легко угадываются черты обитателей Дериглазова, - пишут авторы путеводителя по Пушкиногорью из серии «Ле пти фюте».

КОНКРЕТНО

Афиша: drampush.ru.

Открытие выставки «Дериглазово: в ожидании Пушкина» состоится 24 января в 18:00 в галерее «Цех» по адресу: Псков, улица Пушкина, 13.

Выставка будет работать до 10 февраля с 16:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU