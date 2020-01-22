Организаторы псковской премии «Народное признание – 2019» определили состав жюри

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:59:59+03:00

Проголосовать за своего фаворита псковичи могут до 30 января.

В него вошли двенадцать экспертов

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Организаторы 10-й общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» определили состав конкурсного жюри. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», определять лучшего в каждой из номинаций будет жюри в составе двенадцати человек.

Среди них вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, руководитель Института третьего возраста, заместитель руководителя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, директор Государственного архива Псковской области и руководитель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин, руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

Среди членов жюри значатся также победители прошлого года: гендиректор АО «ПЭМЗ» Александр Лазарев, автор проекта «STREET WORKOUT» Виталий Дидыч, педагог допобразования центра внешкольной работы с детьми МБОУ дополнительного образования «Дубно» на отделении по мини-футболу, тренер детской команды «Чайка-Юность» Алексей Боженов.

Отдать голос за своего фаворита все желающие могут на сайте Псковского агентства информации до 18.00 26 января. Лучших наградят 30 января в здании Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU