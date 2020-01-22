2020-01-22T16:45:09+03:00
Общество

Сотрудники псковской Госавтоинспекции получили 53 новых служебных автомобиля

На их приобретение регион получил 92 миллиона рублей
Анна БЫСТРОВА
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После вручения новых автомобилей сотрудники Госавтоинспекции вернулись к несению службы.После вручения новых автомобилей сотрудники Госавтоинспекции вернулись к несению службы.
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Из рук губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и начальника УМВД России по региону Алексея Овсянникова сотрудники Госавтоинспекции получили ключи от 53-х новых служебных автомобилей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, благодаря этому парк автотранспорта обновился почти на 40%.

Как подчеркнул глава региона, территориальное Управление ГИБДД впервые получает такое количество нового служебного автотранспорта.

- Это огромная поддержка региона для выполнения нами государственных задач. А задачи перед нами стоят крайне амбициозные: к 2024-му году мы должны в три раза уменьшить количество погибших на дорогах, - продолжил мысль губернатора начальник регионального УМВД.

Псковская область впервые получила такое количество нового служебного транспорта.

Псковская область впервые получила такое количество нового служебного транспорта.

КОНКРЕТНО

В числе новых автомобилей оказались 7 отечественных «УАЗ — Патриот» и 46 патрульных автомобилей «Шкода — Октавия». Из покупка обошлась более чем в 92 миллиона рублей. Источником финансирования в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выступил федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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