Водитель «Газели» погиб при столкновении с фурой в Опочецком районе

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:02:28+03:00

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На трассе Санкт-Петербург – Невель в Опочецком районе водитель «Газели» въехал в автомобиль DAF с полуприцепом. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: группа ГИБДД УМВД России по Псковской области "ВКонтакте".

ДТП случилось 22 января около 17:30 на 437 километре трассы. Как отметили в ведомстве, фура с полуприцепом остановилась на светофоре, в то время как в нее въехала «Газель». На месте аварии погиб 23-летний водитель ГАЗа. За рулем фуры находился 35-летний мужчина.

Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются, полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU