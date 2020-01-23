2020-01-23T10:34:28+03:00
Недвижимость

Михаил Ведерников: Если сможем динамично газифицировать регион, то это серьезно улучшит качество жизни населения

Губернатор Псковской области встретился с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков»
Алиса Солнцева
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Общая газификация региона составляет 53 процента.Общая газификация региона составляет 53 процента.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 2020 года в Псковской области пересмотрят программу газификации. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, об этом глава региона заявил на встрече с новым генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым.

- Очень надеюсь, что, выполняя поручения и задачи руководства «Газпрома» и «Газпром межрегионгаза», вы также будете учитывать интересы, возможности и особенности Псковской области. У нас хорошие отношения складываются с «Газпромом», несмотря на то, что в предыдущий период были накоплены значительные долговые обязательства, - отметил Михаил Ведерников.

В июне 2019 года руководство «Газпрома» пересмотрело план реструктуризации долга предприятий ЖКХ за газ, и в прошлом году регион выполнил взятые на себя обязательства.

Общая газификация региона составляет 53 процента. Для развития этого направления планируется заручиться поддержкой федерального центра.

- Если сможем динамично газифицировать регион, то это серьезно улучшит качество жизни населения, будет способствовать развитию основных направлений экономики, решению ключевых социальных задач, - заметил губернатор.

Псковская область достигла договоренности с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, и с 2020 года программу газификации Псковской области пересмотрят.

Олег Басников подтвердил готовность к открытому и конструктивному взаимодействию с администрацией Псковской области. Нынешнее руководство берет курс на эффективность газификации области, организацию бесперебойной поставки газа, своевременную оплату текущих платежей и модернизацию теплосети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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