2020-01-23T14:39:51+03:00
Общество

Поезд Псков – Пыталово – Скангали запустят в марте

Губернатор Псковской области лично ответил на вопросы жителей региона
Максим Дмитриев
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Новый поезд будет курсировать два раза в неделю - по воскресеньям и понедельникам.Новый поезд будет курсировать два раза в неделю - по воскресеньям и понедельникам.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В марте в Псковской области появится новый железнодорожный маршрут Псков – Пыталово – Скангали. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, об этом заявил глава региона Михаил Ведерников во время личного приема граждан 23 января.

Жители региона не раз просили губернатора запустить поезд между Псковом и Пыталово, на этот раз две жительницы городка обратились к Михаилу Ведерникову лично.

- Эту тему люди поднимали давно. Вопрос проработали с ОАО «РЖД» - с марта поезда будут курсировать. Будем смотреть заполняемость рейса, чтобы он был действительно востребован, - отметил губернатор.

Поезда будут ходить два раза в неделю – по воскресеньям и понедельникам. Расписание постараются скорректировать так, чтобы пассажирам было удобно добираться до учебных заведений, больниц и учреждений культуры. Уже после запуска поездов можно будет внести изменения, исходя из реальных потребностей жителей региона. Главное, чтобы маршрут оказался востребованным.

Если этих поездов будет не хватать, глава региона уверил, что можно будет ввести дополнительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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