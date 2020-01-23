2020-01-23T14:58:12+03:00
Общество

«Лежачие полицейские» появятся на улице 23 Июля в Пскове

Глава городской администрации пообещал псковичке, что их установят уже сегодня
Максим Дмитриев
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В декабре 2018 года псковичка попросила сделать ремонт дороги на улице 23 Июля, к ее просьбе прислушались.В декабре 2018 года псковичка попросила сделать ремонт дороги на улице 23 Июля, к ее просьбе прислушались.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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На отремонтированной улице 23 Июля в Пскове появятся «лежачие полицейские». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, глава администрации города заверил Михаила Ведерникова, что искусственные неровности для снижения скорости появятся на улице уже сегодня, 23 января.

Этот вопрос подняла псковичка на личном приеме губернатора Псковской области. Женщина поблагодарила за ремонт дороги, но заметила, что одними знаками ограничения скорости обходиться нельзя. Рядом располагаются две школы и два детских сада, и чтобы снизить скорость движения автомобильного потока необходимо установить «лежачих полицейских».

Александр Братчиков взял этот вопрос на контроль, и искусственные неровности для ограничения скорости машин на улице 23 Июля должны появиться уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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