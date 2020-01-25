Псковские компании участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:47:31+03:00

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В строительстве завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» участвуют более десяти псковских компаний. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе предприятия, на данный момент продолжается реализация первой очереди проекта – строительство завода по производству БОПЭТ-пленок.

Субподрядная организация из Псковской области ООО «СМУ 60» участвует в установке фундаментов производственного корпуса. Монтаж металлоконструкций планируют завершить к концу января. На площадке уже организованы временные дороги на период строительства.

Генеральная подрядная организация уже смонтировала модульные конструкции для проектного офиса завода, сервисные компании провели на территорию будущего предприятия электроснабжение и связь.

В ближайшее время на площадке завода по выпуску БОПЭТ-пленок появятся ограждения и площадка временного хранения поставляемого импортного оборудования.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно говорил о необходимости привлечь организации региона к реализации проекта «Титан-Полимер».

ИСТОЧНИК KP.RU