Псковские компании участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
В строительстве завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» участвуют более десяти псковских компаний. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе предприятия, на данный момент продолжается реализация первой очереди проекта – строительство завода по производству БОПЭТ-пленок.
Субподрядная организация из Псковской области ООО «СМУ 60» участвует в установке фундаментов производственного корпуса. Монтаж металлоконструкций планируют завершить к концу января. На площадке уже организованы временные дороги на период строительства.
Генеральная подрядная организация уже смонтировала модульные конструкции для проектного офиса завода, сервисные компании провели на территорию будущего предприятия электроснабжение и связь.
В ближайшее время на площадке завода по выпуску БОПЭТ-пленок появятся ограждения и площадка временного хранения поставляемого импортного оборудования.
Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно говорил о необходимости привлечь организации региона к реализации проекта «Титан-Полимер».
ИСТОЧНИК KP.RU