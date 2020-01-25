2020-01-25T16:29:40+03:00
Звезды

В 400 миллионов рублей обойдется Пскову реконструкция «Таблетки» для театра кукол

Театры области в 2020 году получат серьезную финансовую поддержку
Алиса Солнцева
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Фото: Instagram Михаила Ведерникова. Губернатор подвели итоги встречи с театральными деятелями.Фото: Instagram Михаила Ведерникова. Губернатор подвели итоги встречи с театральными деятелями.
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Исключительные меры поддержки для театральных деятелей и учреждений области утвердил глава региона Михаил Ведерников. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», губернатор Псковской области подвел итоги встречи с театральным сообществом региона в своем Instagram-аккаунте.

- В течение года театры работали на пределе возможностей: выпущен 21 премьерный спектакль (всего показано 760), которые посмотрели более 122 тысяч человек. В среднем каждый пятый житель области хоть раз бывал в театре. Очень хороший показатель, который снова подтверждает востребованность наших артистов, - отметил Михаил Ведерников.

Итогом встречи с театральными деятелями стало утверждение дополнительных мер поддержки деятелей культуры Псковской области, которые глава региона назвал исключительными.

3,7 миллиона рублей из регионального бюджета выделят на повышение заработных плат. Лауреаты новых региональных званий «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный деятель культуры» будут получать единовременную выплату в 25 тысяч рублей и доплату в 5 тысяч рублей каждый месяц до тех пор, пока они работают в театрах региона.

4 молодые семьи работников театра получат служебные квартиры с возможностью приватизации.

5 молодых специалистов ежегодно по грантовому конкурсу будут получат стипендии в размере 15 тысяч рублей каждый месяц.

Великолукский драматический театр и Псковский театр кукол получат по 500 тысяч рублей на гастроли, более 19 миллионов рублей им выделят по проектам партии «Единая Россия».

В этом году впервые состоится церемония вручения театральной премии Псковской области, на нее выделено 600 тысяч рублей.

Для кукольного театра в городе реконструируют Псковский парк культуры и отдыха («Таблетку») и прилегающую территорию в Летнем саду. На эти работы уйдет почти 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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