Ученики «Кванториума» представляют Псковскую область на тематической смене в «Артеке»

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:11:43+03:00

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Пять учеников псковского «Кванториума» отправились в «Артек» на тематическую смену «Время наших открытий», организованную научно-исследовательским центром «Курчатовский институт». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, ребята пробудут в международном детском центре до 10 февраля.

Псковичи Мария Прокудина, Иван Прокофьев, Иван Павлов, Андрей Кувшинов и Игорь Ганго попали в число 50 победителей конкурса от Курчатовского института, показав отличные знания естественных наук. Профильная смена в «Артеке» объединила школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ульяновской, Новгородской областей, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

Программа «Учимся у природы, создаем будущее», обучение по которой пройдут дети в «Артеке», познакомит ребят с историей атомного проекта, современными технологическими вызовами и природоподобными технологиями. В реализации научных проектов участникам помогут молодые ученые, инженеры и технологи научно-исследовательского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU