Псковские боксеры взяли «золото» на международном турнире

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:22:01+03:00

Международный турнир по боксу проходил в Минске с 22 по 25 января

Изменить размер текста: A A

Боксеры из Пскова и Великих Лук заняли первые места на Международном турнире по боксу памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Н. Шейна. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из информации на портале sport60.ru, соревнования прошли в Минске с 22 по 25 января.

Псковскую область в турнире представляли великолучанин Иван Колядов (в весовой категории до 57 килограммов) и пскович Егор Орлов (в весовой категории до 60 килограммов). В своих весовых категориях спортсмены завоевали «золото».

Фото: Псковская областная федерация бокса.

Кроме того, Иван Колядов награжден за лучшую технику в турнире. Спортсмен тренируется в спортивной школе «Экспресс» под руководством Виктора Зенкова. Егор Орлов занимается в Центре спортивной подготовки в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU