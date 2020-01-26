Плюсовую температуру и дождь прогнозируют в Псковской области 27 января

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:10:40+03:00

Зима не решила начать новую жизнь с понедельника. Фото: Дарья ХВАТКОВА

В ближайший понедельник погода не готовит псковичам сюрпризов

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В Псковской области 27 января ожидается плюсовая температура и небольшой дождь. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС.

В понедельник, 27 января, погода в Псковской области будет облачной, прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет от 0 до +5 градусов. Ветер западный и юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду.

Неблагоприятных или опасных метеорологических явлений гидрометцентр не прогнозирует.

«Комсомолка» делится еще парой кадров своих читателей с январскими растениями в Пскове.

Фото: Надежда Лысенкова.

В этом году сезон огородных работ значительно увеличивается.

Фото: Наталья Пчеловодова.

ИСТОЧНИК KP.RU