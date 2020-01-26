Плюсовую температуру и дождь прогнозируют в Псковской области 27 января
В Псковской области 27 января ожидается плюсовая температура и небольшой дождь. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС.
В понедельник, 27 января, погода в Псковской области будет облачной, прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет от 0 до +5 градусов. Ветер западный и юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду.
Неблагоприятных или опасных метеорологических явлений гидрометцентр не прогнозирует.
«Комсомолка» делится еще парой кадров своих читателей с январскими растениями в Пскове.
Фото: Надежда Лысенкова.
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Фото: Наталья Пчеловодова.
ИСТОЧНИК KP.RU