Обломки военного самолета Пе-2 нашли поисковики в болоте под Невелем

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:39:53+03:00

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Поисковые отряды «Гвоздика» и «Патриот 60» обнаружили в болоте под Невелем обломки самолета времен Великой Отечественной войны Пе-2. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из записи в официальной группе Невеля в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры ведут подготовительные работы, чтобы поднять обломки машины. Сложность заключается в том, что бомбардировщик упал в болото и покрыт толстым слоем ила, самолет находится на глубине около 5 метров.

Фото: "НЕВЕЛЬ - the best of the best". Пе-2 — советский пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны.

В 2016 году отряд «Патриот 60» обнаружил и поднял обломки самолёта Ил-2. Вместе с самолётом были найдены останки стрелка, его имя было установлено, а останки переданы родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU