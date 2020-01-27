2020-01-27T09:39:53+03:00
Общество

Обломки военного самолета Пе-2 нашли поисковики в болоте под Невелем

Волонтеры установили место падения бомбардировщика времен Великой Отечественной войны
Алиса Солнцева
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Фото: "НЕВЕЛЬ - the best of the best". Волонтерам предстоит вытащить обломки самолета из болота.Фото: "НЕВЕЛЬ - the best of the best". Волонтерам предстоит вытащить обломки самолета из болота.
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Поисковые отряды «Гвоздика» и «Патриот 60» обнаружили в болоте под Невелем обломки самолета времен Великой Отечественной войны Пе-2. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из записи в официальной группе Невеля в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры ведут подготовительные работы, чтобы поднять обломки машины. Сложность заключается в том, что бомбардировщик упал в болото и покрыт толстым слоем ила, самолет находится на глубине около 5 метров.

Фото: "НЕВЕЛЬ - the best of the best". Пе-2 — советский пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны.

Фото: "НЕВЕЛЬ - the best of the best". Пе-2 — советский пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны.

В 2016 году отряд «Патриот 60» обнаружил и поднял обломки самолёта Ил-2. Вместе с самолётом были найдены останки стрелка, его имя было установлено, а останки переданы родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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