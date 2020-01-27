В Псковском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:07:09+03:00

Мужчина шел по трассе в попутном направлении

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Ночью 26 января в Псковском районе Dodge Caravan насмерть сбил пешехода. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария случилась около 2:30 на 9-м километре трассы Псков – Изборск.

30-летний житель Моглино шел в попутном направлении движению транспорта. Мужчину сбил Dodge Caravan под управлением 25-летнего жителя Печор. Полицейские добавили, что у водителя выявили признаки алкогольного опьянения.

В Гдовском районе около 16:30 25 января на 5-м километре автодороги Кятицы - Самолва нетрезвый водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. 52-летний водитель получил рваную рану кисти, госпитализация не потребовалась.

По фактам ДТП полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU