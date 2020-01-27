Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, состоится 30 января

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:35:45+03:00

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К 77-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-летию полного снятия фашистской блокады в Пскове покажут документальный фильм «Без срока давности. Эшелоны смерти». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной театрально-концертной дирекции, фильм снимался в Псковской области.

В фильме рассказывается история военных лет Псковщины, говорится о документах и свидетельствах военных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории области. В съемках документального фильма принимали участие председатель комитета по образованию Александр Седунов, сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, прокурор Псковской области Сергей Белов и ветераны.

Афиша: tkd-pskov.ru.

- Напомним, что ленинградский процесс проходил с 28 декабря 1945 по 4 января 1946 года. Процесс правильнее было бы назвать псковским, потому что именно там находился центр принятия преступных решений. Город был оккупирован на протяжении трех лет и двух недель. За это время жертвами нового порядка стали около полумиллиона советских военнопленных и 500 тысяч мирных граждан, а сотни тысяч человек были угнаны в Германию, - отметили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

КОНКРЕТНО

Кинопоказ «Без срока давности. Эшелоны смерти» состоится 30 января в 18:00 в медиахолле (Псков, улица Пушкина, 13, 3 этаж). Вход свободный, пригласительные билеты можно получить в кассе театра.

ИСТОЧНИК KP.RU