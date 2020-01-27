2020-01-27T12:35:45+03:00
Звезды

Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, состоится 30 января

Вход на кинопоказ свободный, по пригласительным билетам
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: tkd-pskov.ru. 27 января является Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Фото: tkd-pskov.ru. 27 января является Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Изменить размер текста:

К 77-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-летию полного снятия фашистской блокады в Пскове покажут документальный фильм «Без срока давности. Эшелоны смерти». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной театрально-концертной дирекции, фильм снимался в Псковской области.

В фильме рассказывается история военных лет Псковщины, говорится о документах и свидетельствах военных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории области. В съемках документального фильма принимали участие председатель комитета по образованию Александр Седунов, сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, прокурор Псковской области Сергей Белов и ветераны.

Афиша: tkd-pskov.ru.

Афиша: tkd-pskov.ru.

- Напомним, что ленинградский процесс проходил с 28 декабря 1945 по 4 января 1946 года. Процесс правильнее было бы назвать псковским, потому что именно там находился центр принятия преступных решений. Город был оккупирован на протяжении трех лет и двух недель. За это время жертвами нового порядка стали около полумиллиона советских военнопленных и 500 тысяч мирных граждан, а сотни тысяч человек были угнаны в Германию, - отметили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

КОНКРЕТНО

Кинопоказ «Без срока давности. Эшелоны смерти» состоится 30 января в 18:00 в медиахолле (Псков, улица Пушкина, 13, 3 этаж). Вход свободный, пригласительные билеты можно получить в кассе театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О псковских крокодилах и кладе Плюшкина расскажут на телеканале «Культура»
Миллион рублей сэкономила Псковская область на госзакупках
Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, состоится 30 января
Металлическим забором оградили Насвинскую школу Новосокольнического района
Маршрут и расписание псковского автобуса №30 изменятся с 28 января
В Псковском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Обломки военного самолета Пе-2 нашли поисковики в болоте под Невелем
Плюсовую температуру и дождь прогнозируют в Псковской области 27 января
Псковские боксеры взяли «золото» на международном турнире
Археологи не подтвердили информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Пыталовском районе
Ученики «Кванториума» представляют Псковскую область на тематической смене в «Артеке»
Милош Бикович: Люди в Псковской области невероятные, потрясающие, с ними было работать в удовольствие, как праздник
В 400 миллионов рублей обойдется Пскову реконструкция «Таблетки» для театра кукол
Псковские компании участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»