Миллион рублей сэкономила Псковская область на госзакупках
В 2019 году областные заказчики сэкономили на госзакупках около миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
300 контрактов на общую сумму более 33,6 миллиона рублей заключили в регионе через информационную систему «Портал поставщиков». Напомним, только с 12 июля по постановлению региональной администрации госучреждения делают малые закупки не напрямую у подрядчика и исполнителя, а проводят торги на электронном аукционе, что позволяет экономить.
В конце прошлого года Псковская область была отмечена «Премией Рунета — 2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Псковская область получила диплом «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков».
ИСТОЧНИК KP.RU