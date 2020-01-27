Миллион рублей сэкономила Псковская область на госзакупках

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:41:49+03:00

В 2019 году областные заказчики заключили 300 контрактов на 33,6 миллиона рублей

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В 2019 году областные заказчики сэкономили на госзакупках около миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

300 контрактов на общую сумму более 33,6 миллиона рублей заключили в регионе через информационную систему «Портал поставщиков». Напомним, только с 12 июля по постановлению региональной администрации госучреждения делают малые закупки не напрямую у подрядчика и исполнителя, а проводят торги на электронном аукционе, что позволяет экономить.

В конце прошлого года Псковская область была отмечена «Премией Рунета — 2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Псковская область получила диплом «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков».

ИСТОЧНИК KP.RU