2020-01-27T15:09:16+03:00
Звезды

О псковских крокодилах и кладе Плюшкина расскажут на телеканале «Культура»

В Пскове работает съемочная группа телеканала
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.
Изменить размер текста:

Телеканал «Культура» уже несколько дней снимает передачу «Искатели» в Псковском музее-заповеднике. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, съемочная группа находится в городе с пятницы и активно сотрудничает с работниками музея.

- Темы программ – клад Плюшкина и псковские крокодилы, - интригуют в учреждении.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Городские легенды Пскова станут темой выпусков «Искателей» 17 и 24 февраля.

Напомним, в 2016 году псковские археологи обнаружили крупнейший клад драгоценностей – нумизматическую коллекцию, представляющую историю чеканки российской монеты от XV до начала XX века. Специалисты предполагают, что клад мог принадлежать знаменитому российскому купцу и коллекционеру Федору Плюшкину.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

А обитание крокодилов в реке Великой фиксируют древние летописи. Историки предполагают, что рептилий в Псковскую область привезли купцы, которые бывали в южных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О псковских крокодилах и кладе Плюшкина расскажут на телеканале «Культура»
Миллион рублей сэкономила Псковская область на госзакупках
Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, состоится 30 января
Металлическим забором оградили Насвинскую школу Новосокольнического района
Маршрут и расписание псковского автобуса №30 изменятся с 28 января
В Псковском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Обломки военного самолета Пе-2 нашли поисковики в болоте под Невелем
Плюсовую температуру и дождь прогнозируют в Псковской области 27 января
Псковские боксеры взяли «золото» на международном турнире
Археологи не подтвердили информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Пыталовском районе
Ученики «Кванториума» представляют Псковскую область на тематической смене в «Артеке»
Милош Бикович: Люди в Псковской области невероятные, потрясающие, с ними было работать в удовольствие, как праздник
В 400 миллионов рублей обойдется Пскову реконструкция «Таблетки» для театра кукол
Псковские компании участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»