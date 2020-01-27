О псковских крокодилах и кладе Плюшкина расскажут на телеканале «Культура»

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:09:16+03:00

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Телеканал «Культура» уже несколько дней снимает передачу «Искатели» в Псковском музее-заповеднике. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, съемочная группа находится в городе с пятницы и активно сотрудничает с работниками музея.

- Темы программ – клад Плюшкина и псковские крокодилы, - интригуют в учреждении.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Городские легенды Пскова станут темой выпусков «Искателей» 17 и 24 февраля.

Напомним, в 2016 году псковские археологи обнаружили крупнейший клад драгоценностей – нумизматическую коллекцию, представляющую историю чеканки российской монеты от XV до начала XX века. Специалисты предполагают, что клад мог принадлежать знаменитому российскому купцу и коллекционеру Федору Плюшкину.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

А обитание крокодилов в реке Великой фиксируют древние летописи. Историки предполагают, что рептилий в Псковскую область привезли купцы, которые бывали в южных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU