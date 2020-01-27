Ушла из жизни заместитель прокурора Пскова Марина Яковлева
26 января ушла из жизни заместитель прокурора города Пскова Марина Яковлева. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, прощание с Мариной Яковлевой состоится 28 января в 12:45 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торга на улице Карла Маркса.
Коллеги Марины Яковлевой выражают соболезнование ее родным и друзьям, разделяя вместе с ними тяжесть утраты.
- Марину Анатольевну отличали исключительное трудолюбие и справедливость, организованность и исполнительность, доброта и внимание к окружающим. Добрая память о Марине Анатольевне Яковлевой, её прекрасных деловых и человеческих качествах навсегда останется в сердцах знавших её по работе и в жизни, - отмечают в ведомстве.
Марина Яковлева признана почетным работником прокуратуры Российской Федерации. В 2019 году она получила нагрудный знак по приказу генпрокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU