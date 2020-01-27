2020-01-27T17:01:56+03:00
Общество

Ушла из жизни заместитель прокурора Пскова Марина Яковлева

Прощание состоится 28 января в 12:45 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торга
Алиса Солнцева
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Скриншот: "Первый псковский".Скриншот: "Первый псковский".
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26 января ушла из жизни заместитель прокурора города Пскова Марина Яковлева. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, прощание с Мариной Яковлевой состоится 28 января в 12:45 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торга на улице Карла Маркса.

Коллеги Марины Яковлевой выражают соболезнование ее родным и друзьям, разделяя вместе с ними тяжесть утраты.

- Марину Анатольевну отличали исключительное трудолюбие и справедливость, организованность и исполнительность, доброта и внимание к окружающим. Добрая память о Марине Анатольевне Яковлевой, её прекрасных деловых и человеческих качествах навсегда останется в сердцах знавших её по работе и в жизни, - отмечают в ведомстве.

Марина Яковлева признана почетным работником прокуратуры Российской Федерации. В 2019 году она получила нагрудный знак по приказу генпрокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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