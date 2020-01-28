Псковский первоклассник побывал за штурвалом военного самолета вместе с губернатором

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:19:02+03:00

Фото: пресс-служба АПО. На шарике с желанием Максим написал, что хотел бы увидеть настоящий военный самолет.

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Восьмилетний пскович Максим Михайлов побывал в кабине военного самолета ИЛ-76 вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, о мечте мальчика, оставшегося без родителей, глава региона узнал на благотворительной «Елке желаний» в кремле, и вот желание первоклассника сбылось.

Фото: пресс-служба АПО. Встретил гостей командир полка Владимир Кожемяко.

Встретил гостей командир 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка, полковник Владимир Кожемяко, он рассказал мальчику о технических и транспортных возможностях военного самолета.

Фото: пресс-служба АПО. Громадный ИЛ-76.

Максим вместе с Михаилом Ведерниковым поднялись в кабины пилотов и штурмана и расположились за штурвалом. Глава региона занял место первого пилота, мальчик попробовал себя в роли помощника командира экипажа. Командир рассказал гостям об управлении судном и разрешил мальчику привести в действие несколько рычагов.

Фото: пресс-служба АПО. В подарок от губернатора мальчик получил военную форму.

На память о встрече Михаил Ведерников подарил мальчику комплект военной формы.

ИСТОЧНИК KP.RU