Псковский первоклассник побывал за штурвалом военного самолета вместе с губернатором
Восьмилетний пскович Максим Михайлов побывал в кабине военного самолета ИЛ-76 вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, о мечте мальчика, оставшегося без родителей, глава региона узнал на благотворительной «Елке желаний» в кремле, и вот желание первоклассника сбылось.
Фото: пресс-служба АПО. Встретил гостей командир полка Владимир Кожемяко.
Встретил гостей командир 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка, полковник Владимир Кожемяко, он рассказал мальчику о технических и транспортных возможностях военного самолета.
Фото: пресс-служба АПО. Громадный ИЛ-76.
Максим вместе с Михаилом Ведерниковым поднялись в кабины пилотов и штурмана и расположились за штурвалом. Глава региона занял место первого пилота, мальчик попробовал себя в роли помощника командира экипажа. Командир рассказал гостям об управлении судном и разрешил мальчику привести в действие несколько рычагов.
Фото: пресс-служба АПО. В подарок от губернатора мальчик получил военную форму.
На память о встрече Михаил Ведерников подарил мальчику комплект военной формы.
ИСТОЧНИК KP.RU