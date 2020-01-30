40 плиток шоколада украл пскович из магазина на Октябрьском проспекте

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:38:57+03:00

В подарок детям, жене? Нет, на продажу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В Пскове задержали 26-летнего мужчину, который украл в магазине 40 плиток шоколада. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Кражу воришка совершил 28 января в магазине на Октябрьском проспекте, а спустя несколько дней снова пришел туда за «покупками». Продавцы узнали молодого человека и вызвали охрану. Сегодня, 30 января, 26-летнего похитителя шоколадок задержали росгвардейцы, дальше им займется полиция.

То, что парень преследовал романтические намерения при краже сладостей, в региональном управлении Росгвардии опровергли.

- Обычно такие кражи совершают, чтобы потом реализовать товар. Не исключено, что этот человек делает это не в первый раз, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU