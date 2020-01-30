«Экопром» по просьбе псковичей установит контейнер в переулке Псковстроя
Псковичи, живущие во 2-м переулке Псковстроя, обратились к регоператору по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром» с просьбой установить контейнер для сбора мусора.
Как пояснил директор предприятия Сергей Пайст, это частный сектор и до сегодняшнего дня там отсутствовала контейнерная площадка, что создавало неудобство проживающим там людям.
Поскольку установка контейнеров для ТКО производится только в месте накопления ТКО, внесенными органом местного самоуправления в соответствующий реестр, «Экопром» направил заявку от жителей на включение указанного адреса в реестр мест накоплений ТКО. Затем на место выехали представители управления городского хозяйства и после осмотра территории, дали разрешение на включение адреса в реестр.
Контейнер установят в ближайшие дни.
- В таких вопросах мы всегда стараемся идти навстречу жителям, - отметил Сергей Пайст. - Делаем все возможное, чтобы рассмотреть все поступающие к нам обращения оперативно.
ИСТОЧНИК KP.RU