2020-01-30T15:46:09+03:00
Общество

«Экопром» по просьбе псковичей установит контейнер в переулке Псковстроя

Василиса Алексеева
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Еще на одной улице в Пскове будет чисто.Еще на одной улице в Пскове будет чисто.
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Псковичи, живущие во 2-м переулке Псковстроя, обратились к регоператору по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром» с просьбой установить контейнер для сбора мусора.

Как пояснил директор предприятия Сергей Пайст, это частный сектор и до сегодняшнего дня там отсутствовала контейнерная площадка, что создавало неудобство проживающим там людям.

Поскольку установка контейнеров для ТКО производится только в месте накопления ТКО, внесенными органом местного самоуправления в соответствующий реестр, «Экопром» направил заявку от жителей на включение указанного адреса в реестр мест накоплений ТКО. Затем на место выехали представители управления городского хозяйства и после осмотра территории, дали разрешение на включение адреса в реестр.

Контейнер установят в ближайшие дни.

- В таких вопросах мы всегда стараемся идти навстречу жителям, - отметил Сергей Пайст. - Делаем все возможное, чтобы рассмотреть все поступающие к нам обращения оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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