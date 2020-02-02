Предварительное голосование за кандидата на пост главы Печорского района проходит 2 февраля

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:03:28+03:00

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В Печорском районе 2 февраля с 8 утра проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидата для участия в выборах главы района, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального отделения партии.

В выборах могут принять участие более 16 тысяч жителей муниципалитета с активным избирательным правом. Проголосовать можно на пяти счетных участках до 20:00. Избирательные урны находятся в Домах культуры в деревнях Крупп, Новый Изборск и Лавры, а также в Печорах – в школе № 3 и в Центре культуры.

От партии «Единая Россия» на пост главы Печорского района претендуют директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков, а также исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина. Глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов отказался от участия в выборах на пост главы.

Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля. Пост главы муниципалитета стал вакантным после того, как его со скандалом покинул Дмитрий Сопотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU