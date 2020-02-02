Кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района станет Сергей Тарасик

2 Февр. 2020 2020-02-02T21:38:36+03:00

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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе регионального отделения партии, кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах главы Печорского района станет директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик. Его кандидатуру поддержало большинство избирателей в рамках предварительного голосования «Единой России» 2 февраля.

Голосование проходило с 8:00 до 20:00 на счетных участках в деревнях Новый Изборск, Крупп и Лавры и в Печорах. Голосование имело рейтинговую систему – избиратели могли поддержать любое количество кандидатов от «Единой России», включённых в список.

В выборах главы муниципалитета от «Единой России» также участвовали самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина.

Досрочные выборы главы Печорского районы пройдут 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU