130 тысяч рублей выиграли студенты ПсковГУ на хакатоне в Санкт-Петербурге

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:52:30+03:00

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IT-команда из ПсковГУ получила 130 тысяч рублей на хакатоне «Tender Hack» в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе университета.

Команда студентов Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ «PskovHack» под руководством специалиста-игропрактика Алексея Ильина в рамках «Свободной номинации» хакатона разработала бизнес-чат для прямого общения поставщиков и заказчиков.

Судьи оценили работу студентов и в качестве признания вручили команде 130 тысяч рублей.

- Это не первая идея, которая нам пришла в голову. Много было отметено судьями проекта, но идея чата заинтересовала, - рассказывает студентка Анастасия Палкина. – Было приятно оказаться на этой площадке. Для меня это первый серьёзный опыт как веб-дизайнера, inf-дизайнера и графика.

ИСТОЧНИК KP.RU