Бывший глава Печорского района является фигурантом двух уголовных дел

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:27:21+03:00

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В отношении бывшего главы Печорского района Дмитрия Сопотова расследуется два уголовных дела, об этом заявил на встрече с редакторами ведущих СМИ региона прокурор Псковской области Сергей Белов, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

Одно уголовное дело - по известному случаю: Дмитрий Сопотов обматерил сотрудника ДПС, видео с записью диалога, где бывший глава района распекает представителя правоохранительных органов с использованием ненормативной лексики, стоило ему карьеры.

Второе уголовное дело связано с «домом». Дом в Печорском районе строился по программе расселения ветхого жилья и на момент приемки не соответствовал требованиям технической и пожарной безопасности. Экспертиза не проводилась, приемка прошла с грубыми нарушениями процедуры. Фактически, как пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Евгений Шевченко, люди, переселенные из ветхого жилья, живут в доме, в котором нельзя жить.

Фигурантами дела помимо бывшего главы Печорского района являются чиновники районной администрации .

Сергей Беглов назвал бывшего главу Печорского района Дмитрия Сопотова примером зарвавшегося чиновника, логично завершившего свою карьеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU