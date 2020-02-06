2020-02-06T14:27:21+03:00
Происшествия

Бывший глава Печорского района является фигурантом двух уголовных дел

Оба дела скоро попадут в суд
Василиса Алексеева
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В отношении бывшего главы Печорского района Дмитрия Сопотова расследуется два уголовных дела, об этом заявил на встрече с редакторами ведущих СМИ региона прокурор Псковской области Сергей Белов, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

Одно уголовное дело - по известному случаю: Дмитрий Сопотов обматерил сотрудника ДПС, видео с записью диалога, где бывший глава района распекает представителя правоохранительных органов с использованием ненормативной лексики, стоило ему карьеры.

Второе уголовное дело связано с «домом». Дом в Печорском районе строился по программе расселения ветхого жилья и на момент приемки не соответствовал требованиям технической и пожарной безопасности. Экспертиза не проводилась, приемка прошла с грубыми нарушениями процедуры. Фактически, как пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Евгений Шевченко, люди, переселенные из ветхого жилья, живут в доме, в котором нельзя жить.

Фигурантами дела помимо бывшего главы Печорского района являются чиновники районной администрации .

Сергей Беглов назвал бывшего главу Печорского района Дмитрия Сопотова примером зарвавшегося чиновника, логично завершившего свою карьеру.

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Обматеривший полицейского глава Печорского района Дмитрий Сопотов решил оставить пост руководителя. По словам «героя» скандального видео, занимать пост руководителя он не может по этическим основаниям (подробности).

Однопартийцы приостановили членство Дмитрия Сопотова в «Единой России». Свой поступок Единороссы объяснили появлением видео, на котором экс-глава оскорбляет полицейского (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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